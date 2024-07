Bambina di un anno dimenticata dal padre in auto, morta per il caldo

Una bambina di un anno è morta oggi, 18 luglio, dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole. Lo ha fatto sapere l'azienda Ulss 3. In base a una prima ricostruzione la piccola, per un tragico errore, sarebbe stata dimenticata in macchina dal padre.

Quando l'uomo è tornato dove aveva parcheggiato, a Marcon, non distante dal Valecenter, si è reso conto dell'accaduto e ha chiamato i soccorsi. La bambina, però, era ormai rimasta troppo tempo sotto il calore incandescente del sole, pare per alcune ore. L'ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti e ha portato la piccola d'urgenza al pronto soccorso, ma non c'era più nulla da fare. Gli specialisti dell'Ulss 3 si stanno ora occupando anche di fornire supporto psicologico alla famiglia. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia ha chiesto in un post "di tutelare la famiglia in questo momento di dolore indescrivibile. E' una notizia che strappa il cuore", ha continuato.

La tragedia si è verificata in una delle giornate più calde dell'estate, con temperature esterne oltre i 30 gradi centigradi. La temperatura interna di un veicolo parcheggiato al sole può superare di 15°C quella esterna, arrivando nei periodi più torridi anche oltre i 50°C e creando condizioni non tollerabili dal corpo umano, specialmente quello dei bambini.