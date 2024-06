Imprenditore morto a Udine, l'autopsia conferma: fatali le ferite alla testa

Shimpei Tominaga, l'imprenditore giapponese di 56 anni deceduto in seguito ad una aggressione subita nella notte tra venerdì e sabato scorso in via Pelliccerie, nel centro di Udine, è morto per le gravi lesioni a livello cranico ed encefalico. L'uomo era stato colpito in pieno volto da un violento pugno sferrato dal 20enne trevigiano Samuele Battistella al termine di un diverbio generato pare da futili motivi. Tominaga sarebbe caduto a terra sbattendo la testa su un marciapiede. Il forte colpo avrebbe provocato una emorragia interna e il cuore del 56enne sarebbe stato vittima di un improvviso arresto. E' quanto emerge dall'esame autoptico sul corpo del giapponese, effettuato stamattina da Carlo Moreschi. Il post mortem è durato circa due ore. Si complica dunque la situazione di Battistella, il cui pugno sarebbe in relazione di causa-effetto con la morte di Tominanga.

Secondo le indagini l'imprenditore, attivo nel settore dell'import-export di mobili e famoso anche in quanto figlio del produttore televisivo che fu il primo a portare i cartoni animati giapponesi in Italia, sarebbe stato in compagnia di un amico quando, intorno alle 3 del mattino, avrebbe notato un ragazzo che chiedeva aiuto all'interno del locale etnico "Buonissimo Kebab". Tominanga sarebbe quindi intervenuto rivolgendosi ai ragazzi che lo stavano inseguendo, tra cui Battistella, chiedendo loro di moderare i toni e smetterla con l'atteggiamento aggressivo. In tutto risposta è stato colpito da un pugno al volto che lo ha fatto cadere a terra.

Battistella, insieme al 22enne Abdallah Djouamaa, residente a Conegliano e Daniel Wedam, un altro 20enne sempre di Conegliano, dopo l'aggressione si sarebbero rifugiati all'interno di un bed&breakfast che si trovano poco lontano. "Ma non è vero che siamo fuggiti dopo quello che è successo - avrebbe ribadito ieri il 20enne al proprio difensore, l'avvocato Tino Maccarrone - quando ci siamo resi conto che l'imprenditore perdeva molto sangue siamo usciti per sincerarci delle sue condizioni. L'ambulanza e la Polizia sono arrivate poco dopo".

Samuele Battistella e gli altri due ragazzi erano stati arrestati e inizialmente indagati per lesioni personali gravissime. La morte di Tominanga ha completamente cambiato il contesto: adesso sono accusati di concorso in omicidio preterintenzionale.