Mareno, la Procura dispone esami clinici sul cadavere di donna trovato senza testa

La Procura di Treviso ha disposto esami medici, compreso il test del Dna, per identificare con certezza la donna il cui cadavere è stato trovato ieri, 13 luglio, in via Distrettuale a Mareno di Piave. Il sospetto è che si tratti di Dota Aninca, una anziana di 83 anni scomparsa nel luglio del 2020 a Santa Lucia di Piave. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, saponificato e privo della testa, è stato scoperto all'interno di una condotta dell'acqua. Secondo i primi accertamenti la salma sarebbe rimasta all'interno della conduttura per lungo tempo, visto lo stato in cui si trovavano i resti. Il sostituto procuratore Giulio Caprarola ha disposto un confronto fra le cartelle cliniche della Aninca e il cadavere, alla ricerca di segni evidenti (come cicatrici di operazioni o protesi). Nel caso questi esami diano esito negativo il pubblico ministero ha disposto il test del Dna. Solo dopo l'identificazione la Procura deciderà se disporre o meno un esame autoptico.