Precipita da un'altezza di sei metri, operaio "miracolato"

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio, presso l'azienda "Torneria Veneta" di via Galilei a Ramera di Mareno di Piave. Un operaio, L.F., 37 anni, di Pieve di Soligo, è precipitato da un'altezza di circa sei metri: miracolosamente l'uomo ha riportato solo lesioni non gravi e non è in pericolo di vita. L'uomo, soccorso dal Suem 118, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le cause e la dinamica dell'accaduto sono al vaglio del nucleo Spisal dell'Ulss 2.