Palpeggiata mentre fa jogging, molestatore fermato dai passanti e arrestato

L'ha sorpresa alle spalle e l'ha aggredita, palpeggiandola nelle parti intime. Poi, le ha strappato dalle mani il telefono e glielo ha scaraventato a terra, per far sì che non chiamasse la polizia. Un uomo di 34 anni di Mareno di Piave è stato arrestato domenica pomeriggio a Venezia con le accuse di violenza sessuale e furto con strappo.

L'episodio è avvenuto in centro storico, nei pressi di San Polo. La donna stava facendo jogging quando è stata aggredita. A bloccare l'uomo sono stati alcuni passanti, intervenuti per aiutare la vittima dopo aver avvertito le grida. I testimoni lo hanno trattenuto e consegnato, poco dopo, agli agenti della squadra volanti della questura, che lo hanno arrestato.