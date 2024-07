Ucciso a pugni dalla "gang", nuova imputazione per Daniel Wedam e Abdallah Djouamaa

Concorso morale nell'omicidio preterintenzionale di Shimpei Tominaga, l'imprenditore giapponese di 56 anni deceduto in seguito ad una aggressione subita nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorso in via Pelliccerie a Udine. E' questa la nuova imputazione decisa dal pubblico ministero di Udine nei confronti di Daniel Wedam e Abdallah Djouamaa, i due ragazzi di 19 e 21 anni implicati nella vicenda relativa alla morte dell'imprenditore. Ora Wedam e Djouamaa dovranno rispondere dello stesso reato di cui è imputato Simone Battistella, il 19enne di Mareno di Piave accusato di aver tirato il pugno che ha fatto finire a terra Tominaga facendogli sbattere la testa talmente forte da provocargli le lesioni che gli sarebbero state fatali.

Nel nuovo capo di imputazione si legge che per quanto colpo sia stato sferrato da Battistella l'intera azione è stata rafforzata da Wedam e Djouamaa. La morte del 56enne è peraltro originata, scrive sempre il pm, da futili motivi in quanto il giapponese, che si trovava in compagnia di un amico, è intervenuto soltanto per far cessare il violento diverbio ingaggiato dai tre ragazzi trevigiani con un coetaneo ucraino.

Caduta l'imputazione di rissa aggravata è rimasto invece il reato di lesioni aggravata nei confronti proprio dell'amico di Shimpei, Giuseppe Venturini, che era stato aggredito dopo il pugno sferrato da Battistella all'imprenditore. Così come, se venisse presentata la querela, Battistella, Wedam e Djouamaa potrebbero rispondere anche di lesioni nei confronti del ragazzo ucraino, che secondo il magistrato sarebbe stato semplicemente la vittima del pestaggio. Il 19enne di Mareno rimane in carcere mentre gli altri due sono agli arresti domicilari con il braccialetto elettronico.