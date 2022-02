Muore in bici travolto da un Suv, oggi l'incarico per l'accertamento tecnico sull'incidente

Ennio Schincariol, ex imprenditore 68enne di Santa Lucia di Piave, è deceduto lo scorso 11 febbraio in seguito a un sinistro stradale. L'uomo era stato travolto da un Suv guidato da un 85enne. Stamattina, 16 febbraio, è stata affidata la perizia per l'esame sulla dinamica