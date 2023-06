Grave incidente lungo la A27: scende dalla macchina in panne ma viene travolto da un camion

E' sceso dall'auto in panne ma è stato travolto da un camion che stava passando. Questa è la dinamica, stando alle prime informazioni, di un terribile incidente avvenuto oggi, 24 giugno, intorno a mezzogiorno, sulla A27, nel tratto compreso tra Mareno di Piave e Ponte della Priula. L'investito, un uomo di cui non si conosce ancora l'età e la residenza, si era fermato lungo l'autostrada perché la sua macchina avrebbe avuto un problema meccanico. Ma, per ragioni che sono ancora al vaglio degli investigatori è stato centrato da autoarticolato. Soccorso immediatamente dai sanitari del Suem 118, lo sfortunato automobilista è stato ricoverato in ospedale a Treviso per le ferite molto importanti riportate dell'incidente.

+++Notizia in aggiornamento+++