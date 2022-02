Incendio alla Torneria Veneta, il titolare: «Danni per 300mila euro»

Le prime stime parlano di quasi 300mila euro di danni (100mila solo di legna andata in fiamme) dopo l'incendio divampato nella notte di venerdì 11 febbraio alla "Torneria Veneta" di Ramera, a Mareno di Piave.

Sul posto, in Via Galilei, è subito accorso Lamberto Ghirardo, titolare dell'azienda a conduzione familiare specializzata nella produzione di manici in legno per pennelli e altri utensili. «I danni sono ingentissimi perché sono andate perse nell'incendio diverse materie prime, i macchinari e il tetto del capannone interessato dall'incendio - spiega il titolare -. Il magazzino principale è inagibile, il resto del fabbricato però è stato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco». Dodici i dipendenti dell'azienda, nessuno di questi è rimasto coinvolto nel rogo: «Se fosse per me - continua Ghirardo - riprenderei a lavorare già domani: vorrei evitare di mettere i dipendenti in cassa integrazione perché le commesse in questo periodo erano davvero tante. Di sicuro saremo costretti a stare fermi per un periodo perché i lavori di sistemazione saranno davvero tanti. In fiamme sono andati i sacrifici di una vita, ovviamente l'importante è che nessuno si sia fatto male» conclude il titolare. Restano tutte da chiarire, invece, le cause che hanno dato origine al rogo: «Giovedì sera tutti gli impianti erano stati spenti e la corrente era stata staccata».