Raid vandalico al palazzetto dello sport, l'autore è un 17enne

Era entrato all'interno del Palasport di Mareno di Piave, in via Conti Agosti, e aveva devastato i servizi igienici e gli infisssi, porte e finestre, causando danni per un valore di circa mille euro. Il grave episodio, subito denunciato dal responsabile della Polisportiva di Mareno, era avvenuto nella notte dello scorso 24 luglio e qualche giorno fa i carabinieri di Susegana sono riusciti a dare un nome ed un volto al responsabile. Si tratta di un 17enne che vive nella zona ed è stato denunciato per danneggiamenti alla Procura per i minori di Venezia. A risarcire il danno saranno ora i genitori del ragazzo, un giovane già noto alle forze dell'ordine.

