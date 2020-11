Droga dentro casa e in auto: denunciato un ragazzo di 19 anni

Sabato 31 ottobre i carabinieri di Vittorio Veneto hanno fermato una Fiat Panda all'altezza di piazza Giovanni Paolo I. Un normale controllo di routine in vista della serata di Halloween si è però trasformato in una perquisizione che ha portato alla denuncia di M.E, 19enne del posto, per possesso di sostanze stupefacenti.

Insieme a lui i carabinieri hanno fermato anche il ragazzo al volante della Panda, un altro 19enne che si stava fumando uno spinello. La perquisizione dei carabinieri in casa di M.E, ha portato alla luce altri 189 grammi di marijuana pronta per lo spaccio. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro. Autorità giudiziaria è stata informata dell'accaduto.