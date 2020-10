Non rispondeva al telefono da ore, 69enne trovato morto in casa

I carabinieri di San Vito di Cadore e i vigili del fuoco di Pieve di Cadore hanno trovato mercoledì mattina, 7 ottobre, il corpo senza vita di Marino Saccon, 69enne originario di Fontanelle ma residente nel Comune di Perarolo di Cadore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da diverse ore l'uomo, classe '51, aveva smesso di rispondere alle telefonate della figlia che, preoccupata, ha dato l'allarme ai carabinieri. Dalle prime chiamate andate a vuoto erano passate però già più di 24 ore. Una volante del 112 si è precipitata in località Rucorvo dove Saccon è stato trovato all'interno della sua abitazione. Inutili i soccorsi del Suem 118 di Pieve di Cadore che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 69enne. Il medico legale ha confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. Fatale per Saccon il fatto di trovarsi in casa da solo e di non aver fatto in tempo ad allertare i soccorsi. Dopo il via libera per la rimozione della salma, la data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.