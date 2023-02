Liceo Canova in lutto, è morto il professor Mario Menegazzi

Treviso perde uno degli insegnanti più conosciuti e stimati in città: Mario Menegazzi è mancato all'età di 91 anni nella giornata di mercoledì 22 febbraio. Colonna portante del Liceo Canova, lascia moglie e quattro figli.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la notizia della scomparsa di Menegazzi ha fatto in poche ore il giro della città. Laureato in Lettere a Padova, dopo le prime supplenze il professor Menegazzi ha trascorso tutto il resto della sua carriera scolastica nelle aule del liceo classico Antonio Canova, insegnando greco e latino a centinaia di studenti. Andato in pensione negli Anni '90, ancora oggi viene ricordato come un insegnante pieno di passione per la sua materia, capace di coinvolgere gli alunni e facendoli appassionare agli studi con ironia, competenza e una cultura vastissima. Gli studenti del Canova sono stati la seconda famiglia di Menegazzi, sposato con Adriana e padre di quattro figli: Rinaldo, Susanna, Francesca e Adriano.

Chi lo conosceva bene ricorda la sua passione per i grandi autori classici di cui amava declamare a memoria i testi, non solo di poeti latini o dell'antica Grecia ma anche di Dante Alighieri di cui è sempre stato un grande estimatore. Oltre alla scuola e alle lettere classiche la sua passione più grande era la montagna. Amava fare lunghe camminate in mezzo alla natura. Il funerale è stato fissato per lunedì mattina, 27 febbraio, alle ore 11 nella chiesa del Sacro Cuore a Treviso.