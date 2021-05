Lutto a Follina, l'alpino Mario Naibo è andato avanti

Lutto a Follina. Nelle scorse ore, infatti, a causa di un improvviso infarto è venuto a mancare a 70 anni l'alpino Mario Naibo, volto noto dell’associazionismo locale visti i suoi trascorsi come cx consigliere comunale negli anni Settanta, ex segretario della Follinese Calcio, Segretario del Comitato festeggiamenti Farrò, La Bella e Pedeguarda e cassiere del gruppo alpini di Follina. In passato aveva anche a lungo lavorato alla Favalessa di Farrò e come revisore dei conti in altre aziende del settore del mobile.

Lascia la sorella Danila e le due nipoti Samuela e Chiara con Davide. Il funerale avrà luogo martedì 11 maggio alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Farrò, mentre il rosario sarà recitato lunedì alle ore 19. Il caro Mario verrà poi cremato. Questo il ricordo del Comitato Festeggiamenti di Farò: "Ciao Mario Naibo, ci mancherai. Sei stato una pedina fondamentale del nostro Comitato, la tua presenza è sempre stata discreta, ma puntuale e di grande competenza".