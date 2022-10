Loria piange Mario Piva, investito e ucciso dalla folle fuga di Steve Quintino

Venerdì pomeriggio, 7 ottobre, la comunità di Loria si è stretta intorno al dolore dei familiari di Mario Piva, il 67enne investito ed ucciso dalla folle corsa in auto di Steve Quintino davanti alle scuole elementari di San Zenone degli Ezzelini.

Alle 15.30 il feretro di Piva ha fatto il suo ingresso nella chiesa del paese. Il funerale è stato celebrato da don Enrico Prete. Tantissimi i presenti alla cerimonia, non solo parenti e amici, ma anche molti sindaci e autorità che hanno voluto dimostrare tutta la loro vicinanza alla moglie Tiziana e alla figlia Monica. Sabato scorso Mario Piva e la moglie stavano andando a trovare la figlia in bicicletta. Arrivati all'altezza delle scuole elementari di San Zenone è avvenuta la tragedia. L'Audi rubata dal 19enne Steve Quintino ha travolto e ucciso sul colpo il 67enne sotto gli occhi della moglie Tiziana. Una tragedia che ha unito nel dolore le comunità di Loria, San Zenone degli Ezzelini e Fonte, i territori attraversati dalla folle corsa di Quintino. Alle 15.30 tutto il paese ha osservato un minuto di silenzio in segno di lutto cittadino.