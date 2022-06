Moto contro camper, fissati i funerali di Luca e Patrizia

Vidor si prepara a dare l'ultimo commosso saluto a Luca Carrer e Patrizia Bisol, i coniugi morti domenica in un tragico schianto a bordo della loro moto. Erano diretti a Pedavena per una gita fuoriporta: non hanno mai più fatto ritorno a casa.

In queste ore è stata fissata la data delle esequie: sarà una cerimonia congiunta in programma giovedì 16 giugno alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Vidor. Il funerale sarà preceduto da una veglia di preghiera in programma mercoledì alle ore 20 sempre nella chiesa di Vidor. Attese centinaia di persone per l'ultimo saluto alla coppia, conosciutissima in zona. Patrizia, 57 anni, e Luca, 54 anni, stavano viaggiando sulla stessa moto quando hanno tamponato il camper che viaggiava davanti a loro. Dopo essere stati sbalzati sull'asfalto, sono stati investiti da un'auto sopraggiunta subito dopo l'impatto. Per la coppia non c'è stato nulla da fare.

A piangere i due coniugi ci saranno i figli Anna e Andrea, il padre di Luca, Enzo, la sorella Laura con Mauro, Domenico, i nipoti Stefano con Giada, Alessandro, Francesco e Lorenzo. Patrizia invece lascia la mamma Maria, le sorelle Marta con Franco, Lucina con Luigi, le nipoti Silvia con Gabriele, Laura e Koen e tutti i parenti e amici.