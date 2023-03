Spacciava droga con la moglie in un parcheggio: 31enne in manette

A Casale sul Sile i carabinieri di Treviso hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne di origini romene ma residente nella Marca. Lo straniero è stato bloccato dai militari dell’Arma in un parcheggio pubblico dopo che, sceso dalla propria auto, era risalito su un altro veicolo vendendo alcune dosi di cocaina al guidatore.

Il 31enne è stato poi trovato in possesso di altre 4 confezioni di cocaina del peso di 2 grammi circa mentre la compagna 36enne che si trovava con lui in auto, è stata trovata in possesso di 2.800 euro in contanti, possibile ricavato dell'attività di spaccio del marito. La successiva perquisizione in casa della coppia ha portato al ritrovamento di altre 56 confezioni di cocaina, del peso complessivo di circa 28 grammi, e di materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. Il 31enne è finito agli arresti domiciliari in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria mentre la compagna è stata denunciata in stato di libertà. L'uomo che aveva comprato la cocaina dal 31enne è stato invece segnalato all'autorità amministrativa.