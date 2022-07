Marmolada: il ferito portato a Treviso resta in prognosi riservata

Il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta domenica sulla Marmolada e aggiornato alle prime ore di oggi, lunedì 4 luglio, è di sei morti e 10 feriti. Questa è per ora l'unica certezza. Si parla anche di 20 dispersi, ma il soccorso alpino e speleologico del Trentino fa sapere che si tratta di "voci": «Per ora non riusciamo a fare bilanci».

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte con i droni ma non hanno dato alcun esito. Lunedì mattina ha ripreso a sorvolare l'elicottero dall'alto, mentre per ora si esclude totalmente la possibilità di inviare soccorritori via terra per la pericolosità dell’area.

Il ferito portato a Treviso

Il paziente trasferito domenica 3 luglio al Ca' Foncello dopo la tragedia della Marmolada presentava al momento del ricovero politrauma e ipotermia. Dopo le prime valutazioni è stato sottoposto a embolizzazione per lesioni agli organi interni. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato un importante edema cerebrale la cui origine è in fase di definizione. Le condizioni cliniche attuali sono stabili: la prognosi rimane riservata. Il paziente, la cui identità resta al momento sconosciuta, è tuttora sedato e intubato.

Zaia e Draghi sul posto

Il presidente del Veneto Luca Zaia sarà presente lunedì mattina alle ore 12 alla caserma dei Vigili del fuoco di Canazei, dove è stata allestita la centrale operativa di coordinamento delle operazioni di soccorso e ricerca in seguito al crollo di ieri sulla Marmolada. All'appuntamento saranno presenti anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che insieme alle autorità locali e ai soccorritori faranno il punto della situazione.