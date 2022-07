Marmolada, Gianmarco ed Emanuela travolti dalla valanga

Sono ore di grandissima apprensione per i familiari di Gianmarco Gallina ed Emanuela Piran, giovane coppia travolta dalla valanga di domenica 3 luglio sulla Marmolada. Le ricerche, disperate, stanno continuando in queste ore ma dei due ragazzi non è ancora stata trovata traccia.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Gianmarco Gallina, 32 anni, era originario del quartiere di Guarda a Montebelluna ma da alcuni anni si era trasferito nell'Asolano per convivere con la fidanzata Emanuela, originaria di Bassano del Grappa. Una coppia bellissima, con una grande passione in comune: la montagna. Domenica la tragedia: partiti per un'escursione sulla Marmolada, non hanno più fatto ritorno a casa. I familiari sono partiti lunedì per Canizei nella speranza di un miracolo, nonostante con il passare delle ore le possibilità di trovarli vivi siano sempre meno. Ex studente dell'istituto tecnico "Einaudi" a Montebelluna, dopo il diploma Gianmarco era diventato geometra. Grande amante degli sport, era stato tesserato con il Montebelluna Nuoto praticando per molti anni nuoto agonistico. La notizia arrivata domenica dalla Marmolada ha lasciato tutti senza parole. Restano stabili, infine, le condizioni del paziente ricoverato al Ca’ Foncello. La prognosi è riservata e l'identità ad ora sconosciuta.