Marocchino integralista in moschea a Montebelluna: espulso dall'Italia

Espulso dall'Italia per motivi di sicurezza: il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato giovedì 23 novembre il provvedimento preso dallo Stato contro un cittadino marocchino arrivato in Italia nel 2020 e attualmente residente a Montebelluna. Attenzionato dalla Polizia di prevenzione per le sue posizioni religiose integraliste e oltranziste, l'uomo aveva mostrato atteggiamenti di intolleranza nei confronti di simboli cristiani oltre al proposito di voler commettere azioni offensive destando preoccupazione tra i frequentatori della moschea di Montebelluna, gestita dall'associazione Attawasol.

«Il ragazzo non é un frequentatore regolare non é un socio dell'associazione Attawasol, ha frequentato la sede non piu di 2 volte, pero quando qualche socio ha sentito le sue proposti strane, si sono rivolti all'amministrazione che ha consigliato a tutti di denunciare qualsiasi atto di violenza o intenzione di integralismo, alle strutture specifiche, sanitarie per la cura o di sicurezza per la procedura» ha spiegato Ajouguim Abdellah, uno dei fondatori di Attawadol, di cui è stato presidente per tre mandati e attuale responsabile del comitato giovani artisti di Attawasol.

«Nel 2015 Attawasol ha organizzato una grande manifestazione contro il terrorismo a Montebelluna coordinando piu di 250 partecipanti e 15 moschea presenti nella regione. Abbiamo organizzato piu volte attività di educazione civica durante il 2 giugno, il 25 aprile, abbiamo buoni rapporti di collaborazione alla convivenza pacifica con il parroco di Montebelluna, Giavera e la diocesi di Treviso» continua Ajouguim Abdellah «Fortunatamente la nostra presenza costante nel territorio con la buona educazione e il buon accompagnamento ai giovani della comunità ha portato a prevenire e evitare atti di violenza. Tendiamo la mano al Comune per continuare questo cammino, ci sono tante sfide: la comunità cresce e noi abbiamo bisogno di crescere e sviluppare le nostri azioni, abbiamo bisogno di spazio piu grande per accogliere piu giovani, e diversificare le attività, chiediamo al Comune e al nostro sindaco di non vincolarci e di esserci di aiuto per il bene comune e per garantire la sicurezza e la convivenza pacifica».

Anche il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, è intervenuto sul caso: «Ringrazio il ministro dell’interno Matteo Piantedosi e la Polizia di Prevenzione per questo intervento che ha permesso l’espulsione di un cittadino marocchino che gravitava su Montebelluna. E’ una notizia inquietante e per questo il plauso va alle forze dell’ordine che hanno intercettato il soggetto. Sia ben chiaro: Montebelluna non tollera gli intolleranti. Proprio per questo, con regolarità e per la parte di nostra competenza, continuano i nostri controlli congiunti da parte della Polizia Locale ed i Carabinieri che ringrazio per il grandissimo lavoro di prevenzione e sorveglianza condotto sul territorio».