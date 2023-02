Muore in casa a 45 anni, disposta l'autopsia sul corpo di Marta

Si è spento a soli 45 anni il sorriso di Marta Ferretto, dipendente marketing della Zoppas Industries. A trovare il corpo esanime della donna è stato il compagno Ivan, rientrato a casa dopo il lavoro. Immediata la chiamata ai soccorsi ma per Marta non c'era ormai più nulla da fare. I familiari, comprensibilmente sconvolti dall'accaduto, hanno voluto venisse disposta l'autopsia per fare luce sulle cause di un decesso tanto tragico quanto inatteso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Marta era nata in Iran dove la sua famiglia si era trasferita per seguire il lavoro del padre Dino, dipendente Eni mancato prima dell'inizio della pandemia. Dipendente della Zoppas Industries la 45enne viveva da anni a Conegliano con il compagno Ivan. Gli ultimi anni dopo la scomparsa del papà non erano stati facili ma, negli ultimi tempi, tutto sembrava andare per il meglio. Sarà l'autopsia a chiarire se ad uccidere la 45enne sia stato un malore improvviso o un incidente di qualche altro tipo. Terminato l'esame potrà essere fissata la data dei funerali. Oltre al compagno Ivan, Marta lascia la madre Maria Francesca e due fratelli, Federico e Gian Mario, entrambi residenti all'estero.