In giro all'una di notte con martello e mazza di legno: denunciato

I carabinieri di Onè di Fonte hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del posto fermato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 febbraio. Il ragazzo, violando il coprifuoco in vigore dalle 22 di sera alle 5 di mattina, era al volante della sua auto all'una di notte. I carabinieri, insospettiti dopo averlo fermato da solo in centro a Fonte, hanno deciso di perquisire il veicolo su cui il giovane stava viaggiando, trovando una mazza in legno e un martello, subito sequestrati. Inoltre il 20enne è stato sanzionato per violazione del coprifuoco.