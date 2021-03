Nasconde la coca sotto la mascherina, via la patente

Un trevigiano di 52 anni, fermato dalla polizia mentre era alla guida della sua auto è stato anche segnalato come consumatore in Prefettura. La sua autocertificazione era in regola

Nel corso dei controlli del personale delle volanti della polizia di Vicenza sul rispetto delle normative anti-covid, gli agenti hanno fermato, nel pomeriggio di giovedì, un'auto in strada Marosticana con al volante un 52enne di Treviso. L'uomo, nonostante fosse in possesso della regolare autocertificazione, aveva un anomalo rigonfiamento al volto che non è passato innoservato ai poliziotti.

Gli uomini della questura hanno invitato il trevigiano ad abbassare la mascherina e proprio sotto al dispositivo di protezione sanitariala c'era un piccolo sacchetto in cellophane contenente poco meno di un grammo di cocaina. Il conducente del veicolo, che ammetteva il possesso per uso personale, è stato pertanto segnalato quale assuntore alla locale prefettura e a suo carico veniva anche adottato il provvedimento di sospensione della patente di guida come previsto dalla normativa.