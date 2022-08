Finisce con le gambe sotto il rimorchio di un trattore, operaio ferito

Infortunio sul lavoro nela tarda mattinata di oggi, 24 agosto, poco prima delle 12, a Maser nei pressi di villa "Barbaro". Un operaio 32enne di Castelfranco Veneto, dipendente di una ditta di opere di movimento terra, secondo una prima ricostruzione, è finito con le gambe sotto le ruote di un rimorchio trainato da un trattore che stava tentando di sbloccare. Per i soccorsi sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118, vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri. Il ferito, fortunatamente non in pericolo di vita, è stato trasportato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso.