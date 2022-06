Pizzicati in auto con marijuana e tre etti di hashish: arrestati tre giovani

Quando hanno visto una pattuglia dei carabinieri che si stava avvicinando alla loro auto, hanno cercato di defilarsi, accelerando. Il solo odore, forte, penetrante che proveniva dal mezzo, ha fatto intendere ai militari il motivo di quel tentativo maldestro di fuga. Un sacchetto di cellophane pieno di marijuana e tre panetti di hashish. Questo quando hanno sequestrato ieri pomeriggio, 22 giugno, i carabinieri della stazione di Cornuda durante un controllo avvenuto in località Muliparte nel Comune di Maser. La sostanza era nascosta sotto il sedile lato passeggero.

A bordo del mezzo c'erano due italiani, un 23enne e un 20enne, entrambi con precedenti (il secondo per furti e spaccio) ed un 22enne di origini albanesi, senza nessun precedente alle spalle. Le successive perquisizioni presso le abitazioni dei tre giovani, a Montebelluna e a Caerano di San Marco, hanno permesso ai militari di recuperare, altra droga come hashish, due bilancini di precisione e la somma in contanti di 985 euro, frutto dell’attività di spaccio. Al termine delle operazioni l’hashish sequestrata è risultata pesare circa 350 grammi, mentre la marijuana circa 50 grammi, pertanto i tre sono stati arrestati in flagranza di reato e collocati in regime di arresti domiciliari presso le loro abitazioni.

Oggi, 23 giugno, si è svolta l'udienza nel corso della quale il giudice Alberto Fraccalvieri ha disposto le convalide degli arresti. Nei confronti del 20enne è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria del comune di residenza mentre gli altri due sono stati liberati. Il processo è stato rinviato al 22 settembre in cui i tre giovani, probabilmente, chiederenno un rito alternativo.