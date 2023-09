Accoltellata in casa dal marito: Manuela muore all'alba in ospedale

Manuela Bittante non ce l'ha fatta: la 77enne invalida accoltellata in casa, domenica 24 settembre, dal marito Sergio De Zan ha perso la vita all'alba di lunedì all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Diventa dunque un tragico omicidio quello avvenuto in Via Metti a Maser.

Il marito della donna, subito dopo averla accoltellata, aveva chiamato i carabinieri dicendo di aver agito per non veder più soffrire la moglie. Manuela Bittante, ex parrucchiera, lo scorso agosto era stata colpita da un ictus che l'aveva lasciata in stato semivegetativo e non più autosufficiente. La figlia della coppia aveva già chiesto al Comune di poter attivare l'assistenza domiciliare al mattino per la madre, mentre al pomeriggio sarebbe stata lei stessa ad occuparsene. La signora Manuela era stata da poco dimessa dall'ospedale di Montebelluna. L'assistente sarebbe arrivato proprio oggi, lunedì mattina 25 settembre, ma domenica il marito Sergio non è più riuscito a vedere l'amata compagna in quelle condizioni di salute e ha compiuto il tragico gesto. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona a Treviso. Dovrà rispondere dell'accusa di omicidio aggravato.