Delitto di Maser, "salta" il risarcimento del danno volontario in favore della figlia

Sarà presentata il 1 marzo prossimo, in incidente, la perizia psichiatrica su Sergio De Zen, il 74enne ex operaio metalmeccanico alla Breton di Castello di Godego che il 24 settembre scorso a Maser ha ucciso con un coltellata la moglie, Manuela Bittante di 77 anni, costretta a letto da un ictus fortemente invalidante e che l'aveva ridotta quasi alla condizione di un vegetale. Intanto però la figlia della coppia, Aurora, intenderebbe chiedere all'uomo il risarcimento dei danni per la morte della madre.

La 45enne, difesa dall'avvocato Paolo Pastre, aveva lanciato un grave atto d'accusa contro il padre, accusato di essere un "padre padrone" che avrebbe sottoposto madre e figlia ad un regime di vita penoso. "I suoi maltrattamenti - aveva detto - erano di tipo psicologico e le discussioni in famiglia erano all'ordine del giorno. L'incidente probatorio non potrà che far emergere la verità: l'ha uccisa e basta, non c'è alcuna giustificazione, tanto meno il fatto che mia madre era allettata preda di una condizione che le aveva tolto praticamente tutto».

La consulenza aveva accertato che l'uomo è capace di intendere e volere e in grado di partecipare al processo malgrado, quando è avvenuto il fatto, soffrisse per le gravi condizioni cliniche che l'ictus aveva causato alla moglie. De Zen (difeso dall'avvocato Sabrina Dei Rossi), che quella domenica mattina accoltellò al torace la Bittante ferendola gravemente tanto da causare il decesso il giorno dopo, sopravvenuto per una grave emorragia, si sarebbe dovuto confrontare con una situazione oggettivamente difficile non avendo, scrive lo psichiatra che l'ha esaminato, “la disponibilità economica per un ricovero in una casa di ricovero o l'assunzione di una badante” rimanendo senza alternative.

Aurora avrebbe raggiunto una sorta di accordo secondo cui Sergio De Zen rinuncerebbe ancora prima dell'esito del processo a suo carico (in caso di condanna passata in giudicato scatterebbe infatti l'indegnità) all'eredità della Bittante. In più sarebbe tenuto a darle una parte "consistente" della sua pensione. Patti che però sarebbero più difficili ora che al 74enne sarebbe stato affidato un amministratore di sostegno, con il risultato di bloccare ogni sua decisione di tipo finanziario.