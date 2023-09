Delitto a Maser, De Zan davanti al giudice:«Non sopportavo più di vederla in quelle condizioni»

«Quella che viveva mia moglie non era più vita. E noi ci siamo sentiti abbandonati, lasciati a badare da soli ad una donna che aveva bisogno di tutto». In mezz'ora di "colloquio" con il gip di Treviso Sergio De Zan ha ripercorso la vicenda che ha portato, domenica mattina, all'accoltellamento della moglie, una donna costretta a letto da un forte ictus che l'aveva colpita due mesi fa. Il 74enne oggi, 27 settembre, ha sostenuto l'interrogatorio di garanzia al termine del quale il giudice ha confermato, come era naturale, la misura cautelare in carcere chiesta dal pubblico ministero Gabriella Cama. De Zan, davanti al gip Cristian Vettoruzzo, si è assunto tutta la responsabilità per quella coltellata al fianco sinistro che avrebbe portato la 77enne Manuela Bittante a morire la mattina di lunedì scorso. «Non sopportavo più di vederla in quelle condizioni - ha detto - quella non era vita, di sicuro non era l'esistenza che io volevo per lei. La situazione non sarebbe potuta cambiare, lei in quel letto ci sarebbe rimasta fino alla fine, senza poter parlare, con la metà del corpo paralizzata. E' vero, riusciva a scrivere ma erano delle semplici lettere che vergava in fogliettini e con cui tentava di comunicare con noi».

L'anziano, che si trova nel penitenziario di Treviso da domenica pomeriggio, appare stanco e provato. Piange spesso, chiuso nei suoi pensieri molti dei quali sono rivolti alla figlia Aurora, che non si è ancora messa in contatto con lui. Il legale dell'uomo, l'avvocato Sabrina dei Rossi, ha annunciato che chiederà che su De Zan sia effettuata una perizia psichiatrica. «Sappiamo perché ha ucciso la moglie - dice il legale - ma non sappiamo fino a che punto in quel momento fosse lucido e in possesso di tutte le sue facoltà». «Credo – prosegue la De Rossi - che la tragedia si sia originata da una sommatoria di elementi di carattere emotivo ma anche pratico. E' indubbio che Sergio De Zan e la figlia fossero delle persone incompetenti a gestire una situazione onestamente più grande di loro. L'assistenza e la cura della signora Manuela richiedeva un impegno continuo. Aurora è andata alla Usl per qualche giorno ed è stata "formata" su come gestire una persona tracheotomizzata, come alimentare la madre con il sondino o trattare le piaghe da decubito. Ma penso che per chiunque di noi dopo una preparazione così sommaria si sarebbe trattato di un lavoro immane. Lo ripeto: la famiglia è piombata tutto in un tratto in una enorme sofferenza».

«Non c'è – continua a dire l'avvocato - la volontà di colpevolizzare l'ospedale o la Usl che sono tenuti a seguire dei protocolli. Per i sanitari quando la situazione di un paziente è stabile scattano le dimissioni perché c'è bisogno di letti. Questo caso, lo voglio dire con chiarezza, mette il dito sulla piaga delle responsabilità della politica. Manca una medicina di territorio che possa assistere e prestare un aiuto concreto a persone e famiglie che hanno delle difficoltà a partire da condizioni economiche che consentano di permettersi l'assistenza infermieristica e medica del privato o pagare una struttura, sempre privata, dove poter ricoverare una paziente grave. Ci sono fragilità sotto tanti punti di vista e il sistema non riesce più a dare delle risposte. E le famiglie spesso si ritrovano a dover gestire un malato grave senza avere le capacità per farlo».

Aurora, la figlia 45enne della coppia attualmente si trova ospitata da una delle sorelle della madre lontana dalla casa di via Metti. Resta chiusa nel suo doppio dolore, per la perdita della madre e per quello che sta accadendo al padre. Per il momento la donna non ha chiesto l'assistenza di alcun avvocato. L'autopsia su Manuela Bittante verrà effettuata venerdì 9 settembre dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto.