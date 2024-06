Uxoricidio di Maser, la Procura chiede il processo per il marito

La Procura di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per Sergio De Zen, il 74enne che lo scorso 24 settembre aveva ferito mortalmente la moglie Manuela Bittante, una 77enne costretta a letto da un grave ictus che l'aveva colta nella primavera. Ora si attende soltanto la fissazione dell'udienza preliminare. L'uomo, che è ancora recluso nel penitenziario trevigiano di Santa Bona, è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e dalla minorata difesa. Il fatto di snague era avvenuto all'interno della casa familiare a Maser, dove la coppia viveva insieme alla figlia Aurora. Secondo la difesa, affidata all'avvocato Sabrina Dei Rossi, l'anziano sarebbe stato però esasperato dalle situazione clinica della donna (che due giorni prima del delitto era stata dimessa dall'ospedale dove era finita in seguito ad un errore compiuto per alimentarla con il sondino) e avrebbe deciso di porre fine alle sue sofferenze. L'accoltellamento di Manuela era avvenuto di domenica mattina e Sergio, che dopo il fatto si era recato dai carabinieri convinto di aver ucciso la moglie, si era subito attribuito la responsabilità di quello che era successo. La Bittante, soccorsa da una autoambulanza dal Suem 118, era invece ancora viva e morirà solo il mattino dopo a causa di una forte emorragia.

De Zen, scrive la perizia psichiatrica disposta del giudice per le indagini preliminari Cristian Vettoruzzo e affidata al professor Tullio Franceschini, in effetti avrebbe provato «grande sofferenza per le gravi condizioni cliniche che l'ictus aveva causato alla moglie» e si sarebbe dovuto confrontare con una situazione oggettivamente difficile non avendo «la disponibilità economica per un ricovero in una casa di ricovero o l'assunzione di una badante» rimanendo senza alternative.

«La sua – si legge ancora nella consulenza - era una situazione difficile da un punto di vista pratico per chiunque. E' probabile che la mattina del 24 settembre abbia vissuto concretamente la perdita della persona più importante della sua vita...e che si sia sentito incapace di sostenerla perchè egli stesso, come sempre e più di prima, aveva bisogno di un appoggio, che la figlia Aurora non era in grado di fornirgli. Per questo ritengo che la sua capacità di intendere e volere fosse ridotta ma non grandemente scemata o annullata». «Credo – dice il difensore del 74enne - che la tragedia si sia originata da una sommatoria di elementi di carattere emotivo ma anche pratico. E' indubbio che Sergio De Zen e la figlia fossero delle persone incompetenti a gestire una situazione onestamente più grande di loro».

Figlia che però punta il dito contro il papà. «Era sempre stato un marito e un padre padrone - dice infatti la 45enne - ci ha sottoposto ad un regime di vita a dir poco penoso. I suoi maltrattamenti erano una tortura psicologica e le discussioni in famiglia erano all'ordine del giorno. Ha ucciso mio madre e non c'è alcuna giustificazione per quello che ha fatto».