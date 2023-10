Delitto di Maser, secondo l'autopsia Manuela è morta dissanguata

Un colpo solo, una coltellata diretta al torace talmente profonda da aver lesionato un arteria. Manuela Bittante, la 77enne di Maser ferita mortalmente dal marito Sergio De Zen domenica 24 settembre, è morta dissanguata. Inutili i tentativi di salvarle la vita operati dai sanitari del Ca' Foncello: quando Sergio, probabilmente convinto di averla già uccisa, era andato dai Carabinieri a Cornuda per costituirsi subito dopo aver aggredito la moglie la donna era nel letto agonizzante e ha perso molto sangue. L'ictus che l'aveva colpita due mesi prima e che l'aveva resa praticamente inferma, aveva costretto i medici a praticarle una tracheotomia. Così, per quanto fosse almeno in parte cosciente, non ha potuto urlare e chiamare aiuto. La figlia, che l'aveva vegliata tutta la notte nella casa di via Metti, dormiva profondamente e non si è accorta di nulla fino all'arrivo dell'ambulanza.

L'esito dell'autopsia, condotta oggi dall'anatomopatologo Alberto Furlaetto, conferma quindi che Manuela è deceduta per effetto di quel colpo di coltello. «Non sopportavo più di vederla in quelle condizioni - ha detto l'uxoricida - quella non era vita, di sicuro non era l'esistenza che io volevo per lei. La situazione non sarebbe potuta cambiare, lei in quel letto ci sarebbe rimasta fino alla fine, senza poter parlare, con la metà del corpo paralizzata. E' vero, riusciva a scrivere ma erano delle semplici lettere che vergava in fogliettini e con cui tentava di comunicare con noi». L'uomo si trova attualmente sottoposto alla misura cautelare della carcerazione nel penitenziario di Treviso dove, dice, avrebbe trovato grande solidarietà umana da parte degli altri reclusi.