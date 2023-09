Precipita da un albero, 64enne in condizioni gravissime

Grave incidente nella mattinata di oggi, 13 settembre, a Maserada sul Piave in un terreno agricolo di via Valier. Un 64enne della zona, per cause ancora poco chiare, è precipitato da un albero su cui stava eseguendo dei lavori di potatura. Le condizioni dell'uomo sono molto gravi: è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dall'elicottero del Suem 118. L'allarme è stato lanciato da alcune persone che si trovavano nei paraggi, alle 9.50 circa. Intervenuti nel terreno anche una pattuglia dei carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso. L'uomo, residente a Maserada sul Piave, si trovava li per svolgere alcuni lavori. La sua prognosi è riservata.