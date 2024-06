Malore fatale, muore a 44 anni tifosissimo dell'Imoco Conegliano

Grave lutto per l'ambiente del tifo dell'Imoco Conegliano. E' mancato ieri, sabato 15 giugno, a causa di un malore da cui è stato colpito, Enrico "Fox" Tonial: aveva 44 anni e viveva con la famiglia a Varago di Maserada sul Piave. "Fox" era stato tra i fondatori del tifo organizzato che ha accompagnato in questi anni i trionfi delle "pantere". La notizia della sua prematura scomparsa si è rapidamente diffusa fin dalla prima mattinata di oggi, destando grande cordoglio. Il 44enne ha trascorso il pomeriggio di sabato con un amico e dopo essere rincasato è stato colpito probabilmente da un infarto. I genitori hanno lanciato l'allarme al 118 ma medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far molto per salvargli la vita. Sono decine i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia, in particolare i genitori Fabrizio e Mirella, devastata da questa terribile perdita. Enrico era uno stimatissimo pasticcere: per tanti anni ha lavorato alla "Moralberti" di Candelù di Maserada sul Piave e di recente aveva trovato una nuova occupazione in un'azienda del settore dolciario di Villorba.

"Tutta la Gioventù Gialloblu si stringe intorno alla famiglia di Enrico “Fox” Tonial per la perdita improvvisa" scrivono così in una dedica pubblicata su Facebook i compagni di tifo in curva sud al Palaverde "Siamo a pezzi e devastati per la scomparsa di un nostro caro amico e fondatore del gruppo. Un amico sempre presente, ragazzo solare e sempre con la battuta pronta, instancabile colonna portante della Gioventù da 11 anni. Riposa in pace Fox".

"Il mondo gialloblù piange la scomparsa di Enrico "FOX" Tonial, un nostro grande tifoso" ha scritto la società tricolore di volley sui social "Ieri abbiamo perso un amico di famiglia, un tifoso da sempre vicino alla squadra, tra i fondatori della Gioventù Gialloblù, che con la sua simpatia ed energia ha sempre acceso le nostre partite…la società, squadra e staff si stringono attorno alla famiglia Tonial e ai ragazzi della Gioventu Gialloblù in un sentito e stretto abbraccio".

"Come Non Plus Ultra’s porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Enrico Tonial, per tutti Fox e ci stringiamo tutti uniti intorno ai ragazzi della Gioventù Gialloblu. Ti porteremo sempre nel cuore Fox , sappiamo che continuerai a tifare con noi" hanno scritto sulla loro pagina Facebook i Non Plus Ultra’s.