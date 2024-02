Positiva all'alcoltest l'automobilista che ha travolto un 31enne sulle strisce pedonali

E' risultata positiva all'alcoltest, a cui è stata sottoposto da parte dei carabinieri, l'automobilista 52enne che è stata, suo malgrado, protagonista del grave incidente avvenuto domenica sera, verso le 18.30 circa, a Maserada sul Piave, in via Caccianiga, di fronte alla chiesa parrocchiale. La donna, al volante di una Bmw bianca, ha travolto un 31enne mentre questi stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maserada che hanno provveduto a ritirare la patente di guida alla 52enne, dato che è risultata positiva al test dell'etilometro con valori ampiamente superiori al consentito. La donna, dopo aver falciato il malcapitato pedone, si è fermata e ha fatto retromarcia, colpendo anche una Porsche Cayenne che era ferma sulla carreggiata opposta. Il 31enne resta ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi: nell'impatto con l'auto il malcapitato è stato sbalzato per almeno una quindicina di metri, perdendo subito i sensi e riportando lesioni, anche molto gravi, su tutto il corpo.

Intanto nella nottata tra domenica e lunedì i carabinieri di Castelfranco Veneto, nel corso di controlli alla circolazione stradale, hanno sorpreso tre automobilisti alla guida sotto l'effetto dell' alcool: si tratta di un 59enne, un 56enne ed un 35enne tutti riscontrati con tasso alcolemico pari a circa 1gr./lt. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida.