Lupo a spasso tra le case, gli esperti: «Non è pericoloso»

Un lupo è stato avvistato ieri tra le case a Maserada. L’animale non sarebbe pericoloso per l’uomo: si tratta infatti di un giovane esemplare, zoppicante per una ferita e visibilmente spaesato. Alcuni residenti lo hanno filmato con i telefonini in via Piave nella località Salettuol. Con tutta probabilità il lupo si è spostato verso il centro di Maserada in seguito alle piogge che hanno aumentato il livello del Piave. I veterinari della zona avvertono di tenere al sicuro cani e gatti che potrebbero rappresentare una preda per il lupo rendendolo aggressivo.

