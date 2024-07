Era scomparso da cinque giorni, 70enne trevigiano trovato morto nel Piave

Maurizio Contessotto, pensionato, viveva da solo a Maserada sul Piave, non aveva figli e non era sposato. L’allarme è stato dato da un pescatore che ha visto il corpo galleggiare in un tratto tra San Dona' e Musile di Piave