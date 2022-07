Emergenza siccità, continuano gli incendi di erba e sterpaglie in tutta la Marca

La terribile siccità di queste settimane, accompagnata a temperature che oggi, 19 luglio, si avvicinano alla soglia dei 35-40°, continua ad avere come conseguenza il ripetersi di microincendi che costringono all'intervento i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso. In mattinata una squadra è intervenuta a Maserada sul Piave nei pressi degli impianti sportivi Parabae in via dei Fanti: ad essere incenerite dal fuoco sterpaglie ed erba secca. Analoghi episodi sono avvenuti a Montebelluna, in via Bongiovanni, e ad Istrana in via Fogale dove un residente della zona ha lanciato l'allarme, vedendo levarsi da un terreno agricolo del fumo. I danni sono stati fortunatamente limitati ma l'attenzione per questi episodi, quasi certamente colposi (basta purtroppo il classico mozzicone di sigaretta a generare roghi di questo genere), è sempre elevata.

Le temperature di oggi

Treviso alle ore 14 ha toccato, secondo i dati di Arpav, i 35° ed è una delle località più bollenti della Marca. Non va meglio a Castelfranco Veneto (37,8°), Mogliano Veneto, Ponte di Piave e Nervesa della Battaglia (37,7°). La temperatura più elevata è stata registrata a Gaiarine, con 35,8°. Le altre centraline in provincia hanno registrato i seguenti valori: Montebelluna 34°, Volpago del Montello 33,2°, Vittorio Veneto 32,7°, Follina 33,1°, Crespano del Grappa, 30,8°, Conegliano 33°, Vazzola 32,7°. Per chi ama pensare ad una temperatura primaverile: sul Cesen alle 14 c'erano 20° e 19,6° sul Monte Grappa.

Caldo, la regione dichiara lo stato di allarme fino a venerdì

"La Protezione Civile del Veneto -si legge in un comunicato- preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso in data odierna da ARPAV - Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – U.O. Meteorologia e Climatologia, sulla base delle condizioni meteo previste, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana del Veneto. Si ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800535535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800990009".