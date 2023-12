Omicidio di Varago, Elia Fiorindi agli arresti domicilari

Elia Fiorindi, accusato di aver ucciso l'11 maggio scorso a Varago di Maserada il 17enne di origine algerina Aymen Adda Benameur con due fendenti in seguito a quella che pare essere stata una discussione per della droga, è uscito dal carcere di Treviso. Con un provvedimento chiesto dai suoi difensori, gli avvocati Fabio Crea e Luigi Torrisi e firmato dal gip Piera De Stefani, al 18enne, lo scorso 21 dicembre, sono stati concessi gli arresti domiciliari. A Fiorindi, che si trova ora con la madre e il fratello, è stato comunque apposto il braccialetto elettronico.

Il ragazzo verrà giudicato con il rito abbreviato il prossimo 9 gennaio. Decisiva per l'accesso al rito alternativo sarebbe la decisione del pubblico ministero Davide Romanelli di non appesantire l'imputazione contestando anche le aggravanti. Determinante sarebbe il video ripreso da una video camera di sicurezza che riprende gli ultimi 19 tragici secondi di Aymen. Il contenuto sarebbe in linea con quanto Fiorindi aveva sempre sostenuto: sarebbe stato "Alge" ad aggredirlo per primo. Nelle immagini infatti si vedrebbe il 17enne prendere per il collo Elia quando questi è ancora disarmato, strattonandolo per una decina di metri. Poi, sovrastandolo in altezza, lo minaccerebbe con un coltello che tiene nella mano destra: passa qualche secondo e tra i due giovani scoppia una violenta rissa, con Elia che a sua volta estrae una lama con la quale nel corso della colluttazione colpisce "Alge" alla schiena e poi sferra le due coltellate al ventre e sotto l'ascella. E' la seconda, che perfora il cuore, a risultare fatale al ragazzo, che era di origine algerina.

I frame, che sono già parte del fascicolo di indagine e sono stati sottoposti a una consulenza tecnica da parte di un perito, confermerebbero insomma che il 18enne avrebbe agito come reazione ad un presunto tentativo di rapina da parte dell'altro, che avrebbe voluto impossessarsi del panetto di hashish che Fiorindi aveva con sé quando avrebbe dato appuntamento al ragazzo di origine algerina probabilmente per vendergliela.

L'abbreviato è condizionato alla produzione di una serie di documenti e video dell'omicidio. Il coltello che sarebbe stato utilizzato dal 17enne non è mai stata ritrovato, così come sembra essere scomparso nel nulla anche il telefonino del giovane studente dentro a cui potrebbero essere nascoste le vere ragioni per cui quel pomeriggio Aymen (la cui famiglia si è affidata all'avvocato Leonardo Meneghetti) si trovasse a Varago.