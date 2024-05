Omicidio di Varago, l'omicida: «Non volevo uccidere, l'ho accoltellato per difendermi»

Un'ora esatta. E' questo il tempo occorso ad Elia Fiorindi per raccontare la "sua" versione dei fatti relativa a quel 11 maggio del 2023 quando, a Varago di Maserada, uccise con due coltellate Aymen Adda Benameur, il 17enne con cui si era incontrato nella piazza del paese per cedergli 50 grammi di hashish.

Assistito dai suoi legali, gli avvocati Fabio Crea e Luigi Torrisi, Elia – che affronta un processo in abbreviato in cui deve difendersi dall'accusa di omicidio volontario - ha ripercorso oggi, 16 maggio, gli istanti della tragedia ripetendo quello che aveva già detto agli inquirenti dopo che, nella scorsa udienza, è stato mostrato un video che sembrerebbe avvalorare la sua tesi: «L'ho fatto per difendermi, non volevo uccidere Aymen». Cose che il 18enne di Treviso, attualmente agli arresti domiciliari dopo aver trascorso quasi 7 mesi in carcere, aveva messo anche nero su bianco in una lettera inviata ai genitori del 17enne. «Mi dispiace per quello che è successo, anche se so che non potrete perdonarmi voglio dire che non lo volevo morto».

«Tira fuori il fumo o ti lascio qua. Muoviti!» sarebbero state le parole di "Alge" nei momenti che hanno preceduto il fatto di sangue. Elia racconta di aver saputo che c'era un ragazzo di Maserada che voleva comperare dello stupefacente. Il 18enne, accompagnato da un amico minorenne, si reca in un bar dove trova quello che a suo dire era il "pusher" da cui comperava l'hashish. «Non gli ho consegnato i soldi - dice Fiorindi - lui mi fa credito, sa che si può fidare di me anche perché lo temo, visto che in passato quando non sono riuscito a pagarlo mi ha picchiato e minacciato».

Elia racconta di essere arrivato in autobus a Varago e di aver subito riconosciuto chi voleva acquistare la "roba". «Siamo scesi vicino alla chiesa di Maserada e mi è venuto incontro un tizio giovane, che io ho scambiato per un marocchino. Mi ha detto di seguirlo da solo e mi ha portato nella direzione in cui diceva di avere parcheggiato l'auto con dentro i soldi. Ha voluto che andassimo soltanto noi due perché non si fidava delle persone che erano con me».

Poi Aymen d'un tratto lo avrebbe afferrato per il bavero del giubbotto, intimandogli di consegnare la merce. «Teneva in mano un coltello - prosegue Elia - che brandiva minacciosamente. Aveva un manico di colore blu e una lama lunga circa 10 centimetri. Io gli ho istintivamente detto che gli avrei lasciato la droga ma poi ho estratto a mia volta un coltello che tenevo nascosto nella tasca del giubbotto. Lo avevo sempre con me da quando avevo subito un'altra rapina e non ero riuscito a dare il denaro al pusher che mi aveva venduto l'hashish che quindi mi aveva pestato».

«Gli ho sferrato due fendenti al ventre in rapida successione - prosegue - e poi sono scappato verso la chiesa. Mentre correvo ho incrociato due ragazzi che penso fossero amici di Aymen, poi ho raggiunto le persone che erano venute con me e ho spiegato loro cosa era successo. Non immaginavo che le ferite fossero risultate mortali. Volevamo prendere l'autobus ma avevamo paura di che tornassero gli amici del 17enne. Ci siamo nascosti dietro ad un hotel mentre un mio amico telefonava ad un ragazza, più grande di noi, perché ci venisse a prendere con la macchina. Ma io ho deciso di chiamare mia madre e le ho chiesto di recuperarmi. Le dissi che avevo combinato un casino».

"A quel punto - spiega ancora Fiorindi - sono passati i carabinieri che ci stavano cercando. Quando li ho visti ho buttato via sia l'hashish che il coltello. Ci hanno fermato e io ho ammesso subito quello che aveva fatto. Non volevo uccidere quel ragazzo, era terrorizzato per il fatto di essere rapinato e soprattutto in quanto poi non avrei avuto i soldi per pagare la droga».

«Il suo racconto è pieno di incongruenze - dice il legale che rappresenta la famiglia di Aymen Adda Benameur, l'avvocato Luciano Meneghetti - a partire dal numero di coltellate sferrate contro il povero Alge, raggiunto da quattro colpi, di cui due alla schiena. E poi continuo a dire che quello che teneva in mano la vittima era una sigaretta elettronica e non un coltello».

«Riteniamo - dicono i difensori, gli avvocati Crea e Torrisi - che nel racconto di Elia ci siano tutti gli elementi che possono far propendere per un eccesso colposo di legittima difesa più che per un omicidio. E' importante ribadire che Fiorindi non voleva uccidere Aymen: ha saputo della gravità dei fendenti soltanto quando è stato fermato dai carabinieri e il suo viso sorpreso e sconvolto dice tutto sul suo comportamento». La prossima udienza, in cui ci sarà anche la discussione delle parti, è stata calendarizzata per il 16 luglio prossimo.