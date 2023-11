Omicidio di Varago, "Alge" denunciato per una rapina compiuta quando aveva 15 anni

Nuove rivelazioni emergono sul passato di Aymen Adda Benameur, il giovane di 17 anni ucciso l'11 maggio scorso dal 18enne Elia Fiorindi al termine di una discussione presumibilmente per un partita di hashish. Il ragazzo, studente del Besta di Treviso dove era benvoluto da tutti i compagni e anche dagli insegnanti, nel 2021 era stato denunciato per concorso in rapina. Nel pomeriggio del 24 agosto del 2021, quando aveva solo 15 anni, "Alge" avrebbe partecipato all'agguato teso a due ragazzi, un 16enne eun 18enne. Quattro persone, tutte a viso scoperto, avrebbero fermato i due giovani, a cui sarebbero stati sottratti 540 euro. La "baby gang", dopo aver minacciato ritorsioni fisiche nei confronti dei due in caso di reazione o qualora li avessero inseguiti, si sarebbero allontanati a piedi lungo le vie vicine facendo perdere le proprie tracce malgrado le vittime avessero tentato di inseguirli per le vie del centro di Treviso.

Ad incastrare "Alge" era stato uno dei ragazzi rapinati che lo aveva riconosciuto, oltre al fatto che i quattro si sarebbero vantati sui loro social delle loro azioni. Una volta identificati erano stati anche sottoposti ad una perquisizione che aveva permesso di ritrovare i vestiti utilizzati nel corso del fatto. Elia Fiorindi, ancora in carcere nel penitenziario di Treviso, comparirà davanti al gup di Treviso l'11 gennaio prossimo per il processo, con il rito abbreviato, nel corso del quale dovrà rispondere di omicidio volontario. Il giorno dell'assassinio avrebbe affrontato il giovane di origine algerina durante una violenta lite. Il 18enne sarebbe stato affrontato da "Alge" con un coltello in quello che appare essere un tentativo di rapina. Avrebbe risposto a sua volta accoltellando lo studente a morte.