Omicidio a Varago, l'accusa chiede dodici anni per Elia Fiorindi

Dodici anni di carcere. E' questa la richiesta formulata oggi dal pubblico ministero Davide Romanelli nei confronti di Elia Fiorindi, il 19enne che 11 maggio del 2023, a Varago di Maserada, uccise con due coltellate Aymen Adda Benameur, il 17enne con cui si era incontrato nella piazza del paese per cedergli 50 grammi di hashish. La definizione della pena - il processo si svolgeva con il rito abbreviato - era partita da un massimo di 30 anni. Il pm ha infatti escluso la legittima difesa (non vi sarebbe stata proporzionalità tra l'aggressione che Elia temeva di subire e le pugnalate inferte ad "Alge") e l'eccesso colposo di legittima difesa. Fiorindi, al contrario, si sarebbe assunto il rischio di uccidere infliggendo quattro colpi tutti in zone vitali, di cui uno sotto il costato sinistro che avrebbe perforato il cuore.

Nell'arringa conclusiva Romanelli, che ha chiesto al giudice una pena che sia "rieducativa" e proporzionata al disvalore dell'azione, ha comunque riconosciuto che il 19enne è stato particolarmente collaborativo nel corso delle indagini, che si è mostrato pentito di quello che ha fatto dicendo anche di non aver voluto uccidere il 17enne. Di parere diverso le difese, affidate agli avvocati Fabio Crea e Luigi Torrisi. Nel chiedere l'assoluzione di Fiorindi gli avvocati hanno sostenuto, sulla base di studi medici, che a 19 anni il cervello non sia completamente sviluppato e che la percezione di pericolo provata da Elia, impaurito per quello che sarebbe stato un tentativo di rapinarlo di un panetto di hashish, è diversa rispetto a quella di un soggetto più maturo. In subordine Crea e Torrisi hanno richiesto al giudice di togliere l'aggravante della minore età della vittima (l'assassino re confesso aveva appena compiuto 18 anni quando si verificarono i fatti) e di arrivare una condanna più mite. La sentenza sarà pronunciata il 25 luglio prossimo dopo le eventuali repliche.

Elia e Aymen - la cui famiglia si è costituita come parte civile assistita dall'avvocato Luciano Meneghetti - si erano trovati in piazza a Varago. Fiorindi avrebbe preso accordi con il 17enne per vendergli un panetto di "fumo". Una volta incontratisi Alge avrebbe chiesto al più grande di spostarsi in una zona più riservata. Quello che è successo dopo era stato ben riassunto dalla deposizione dell'allora comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri Giovanni Mura che aveva seguito le indagini. «L’impianto (di video registrazione, n.d.r.) ha consentito di immortalare quei momenti e l’analisi della loro visione conferma in toto quanto dichiarato dal Fiorindi al pubblico ministero(…) improvvisamente Adda afferra Fiorindi per il colletto del giubbotto con la mano sinistra e con la destra gli sfiora, forse appoggia, un coltello sul viso o sul collo. Di seguito abbassa la mano destra e tiene il coltello stretto nel pugno e con la lama rivolta all’indietro, mentre con la sinistra tiene vicino a sé il Fiorindi costringendolo a subire quelle che paiono delle minacce verbali. Il linguaggio del corpo dei due depone effettivamente per una aggressione di Adda nei confronti dell’altro allo scopo di rapina (…) Ad un tratto si nota Fiorindi infilare la mano destra nella tasca anteriore destra del giubbino e, dopo alcuni istanti, estrarne un coltello e sferrare quattro fendenti in rapidissima successione (…)».

«Tira fuori il fumo o ti lascio qua. Muoviti!» sarebbero state le parole di "Alge" nei momenti che hanno preceduto il fatto di sangue secondo la versione di Elia, che aveva deposto a processo. «Dovevo i soldi della "vendita” ad un pusher che mi rifornisce - aveva dichiarato Fiorindi - lui mi fa credito, sa che si può fidare di me anche perché lo temo, visto che in passato quando non sono riuscito a pagarlo mi ha picchiato e minacciato. Sono terribilmente dispiaciuto per quello che è successo. Ma io l'ho fatto per difendermi, non volevo uccidere Aymen».