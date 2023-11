Rifiuti domestici gettati nei cestini pubblici, ecovandalo tradito dalle ciabatte

Quasi ogni sera gettava i rifiuti domestici nei cestini pubblici, lungo i marciapieri, pensando di farla franca: grazie alle "fototrappole" la polizia locale di Maserada sul Piave è riuscita ad identificare ed incastrare l'ecofurbo di turno, un cittadino marocchino di circa 30 anni. Fondamentale un dettaglio: la scritta "Super" presente sulle ciabatte che l'uomo indossava. Lo straniero, non registrato dall'anagrafe comunale e senza nessuna utenza attivata con Contarina, rischia ora una multa dai 1000 ai 10mila euro. Il controllo ha peraltro permesso alla polizia locale di far emergere violazioni circa le norme sulla permanenza nel territorio italiano dell'uomo.

L'indagine avviata dai vigili maseradesi, coordinata dal comandante Dario Santamaria, è stata avviata dopo le segnalazioni del ripetersi di abbandoni di sacchetti di immondizia nei pressi di alcuni cestini (depositati a terra o sopra gli stessi) presenti lungo le strade del centro di Maserada. Dopo aver studiato i luoghi dove venivano abbandonati questi sacchetti la polizia locale ha posizionato le fototrappole, per raccogliere prove che potessero consentire l’individuazione del responsabile. Le ispezioni fatte all’interno dei sacchetti avevano infatti sempre dato esito negativo: l'uomo aveva probabilmente fatto attenzione nel non lasciare tracce o riferimenti.

La fototrappola ha registrato, in una nottata festiva dello scorso mese di ottobre l’ecofurbo, mentre stava abbandonando i rifiuti nel territorio, proprio al di sopra i cestini dei rifiuti stradali. Le immagini hanno immortalato le caratteristiche somatiche della persona, che però era sconosciuta, non risultava residente nel territorio e non era mai stata identificata precedentemente dalla polizia locale.

Un particolare però non è passato inosservato ed ha consentito la sua identificazione: ovvero le ciabatte di una particolare marca con uno slogan ben stampato sulla parte superiore, ovvero la scritta “Super”. Ed è stato proprio questo dettaglio a mettere sulla strada giusta gli agenti della polizia locale che, incrociando informazioni confidenziali raccolte con i riscontri ottenuti in concomitanza con alcune verifiche all’interno di abitazioni private, consentivano di individuare la persona proprio dalle ciabatte.

Il 30enne indossava appunto quel paio di ciabatte con la scritta “Super”, ovvero la prova che ha consentito di smascherare l’ecofurbo dopo alcune settimane e che viveva dalla scorsa estate nella zona con l’abitudine di scaricare i rifiuti prodotti ogni giorno, senza pagarne la relativa tariffa e facendosi beffa delle norme sul corretto conferimento. L’uomo, una volta individuato, è stato messo di fronte alle proprie responsabilità e sanzionato.