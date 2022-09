Due capannoni stracolmi di rifiuti speciali: scatta il sequestro di carabinieri e polizia locale

I Carabinieri della Stazione di Maserada, in collaborazione con il personale della Polizia Locale di quel comune, hanno proceduto stamane al sequestro di due capannoni privati, per una superficie complessiva di circa 2000 metri quadri, ove era stipata una notevole quantità di elettrodomestici smontati, pneumatici, parti e batterie di autovetture ed altri rifiuti ferrosi. L'attività congiunta è scaturita a seguito delle svariate segnalazioni pervenute circa un intenso e sospetto "viavai" nei pressi dei citati capannoni. i militari hanno proceduto su decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica trevigiana che aveva condiviso i primi riscontri raccolti su possibili abusi in essere, nelle strutture individuate, in materia di smaltimento di rifiuti. A carico del proprietario della struttura ora si profila l'ipotesi di reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, violazione prevista dal Codice dell'ambiente vigente.