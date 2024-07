Casetta dell'acqua distrutta per rubare le monete: caccia ai responsabili

Erano le 23.50 di domenica sera, 21 luglio, quando una pattuglia dei carabinieri di Maserada sul Piave è intervenuta alla casetta dell'acqua del paese dopo che ignoti, dopo aver forzato la porta, avevano danneggiato una conduttura, provocandone la rottura con tanto di fuoriuscita dell'acqua.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. L'intento dei malfattori, non andato a buon fine, era probabilmente quello di sottrarre le monete dal raccoglitore della casetta dell'acqua. Secondo le prime testimonianze raccolte dai militari dell' Arma, non è da escludere che gli autori siano gli stessi responsabili di furti commessi in serie ai danni di questi dispositivi.