Perde mosto dal rimorchio del trattore e scappa, agricoltore incastrato dal lettore targhe

Transita sulla rotatoria in centro a Candelù, perde una ingente quantità di mosto, ma tira dritto senza fermarsi. Sanzionato dalla Polizia Locale di Maserada un conducente di trattrice agricola che non si era fermato, dopo aver imbrattato la carreggiata rendendola viscida e pericolosa al traffico. E’ accaduto nei giorni scorsi nel comune di Maserada sul Piave, quando il conducente di una trattrice agricola, che trasportava un rimorchio carico di mosto d’uva e privo di un telo di copertura, è transitato a tutta velocità sulla rotatoria di Candelù in Piazza Pio X, proveniente da Saletto e diretto verso Nord. Complici la velocità del veicolo e le due leggere semicurve della rotatoria, situata all’incrocio tra le strade provinciali 57 e 59, il rimorchio ha perso un’ingente quantità di mosto d’uva, senza tuttavia fermarsi, ma tirando dritto. Il Comando di Polizia Locale di Maserada sul Piave è stato immediatamente allertato da diversi automobilisti che, transitando sulla rotatoria, perdevano aderenza rischiando di fuoriuscire di

carreggiata, rimanendo coinvolti in sinistri stradali. Gli operatori della Polizia Locale, coordinati dal comandante Dario Santamaria, sono intervenuti immediatamente mettendo in sicurezza la carreggiata e chiedendo l’immediato intervento di una ditta convenzionata con la Provincia per la ripulitura immediata della carreggiata. In un secondo tempo, è seguita l’attività d’indagine al fine di individuare il veicolo responsabile dell’imbrattamento stradale.

Nel giro di pochi minuti, grazie al capillare sistema di videosorveglianza, presente nel territorio comunale di Maserada sul Piave, è stata individuata la trattrice agricola trainante il rimorchio colmo di mosto d’uva, che era transitata poco prima a Candelù. Incrociando i dati con il sistema di lettura targhe, presente sulle arterie del territorio, è stata identificata l’azienda agricola responsabile dell’imbrattamento stradale. Convocato il conducente nell’ufficio di Polizia Locale, è stato messo di fronte alle sue responsabilità e, oltre alla sanzione pecuniaria comminata (da 216,00 a 866,00 euro), come

sanzione accessoria ha dovuto ripristinare lo stato dei luoghi della carreggiata, rimborsando le spese per la pulizia della strada, tramite l’assicurazione del veicolo agricolo.

Altro intervento, che ha visto l’ausilio dell’efficacia del sistema di videosorveglianza di contesto e del sistema di lettura targhe, è stata l’individuazione in pochi minuti di un camionista, che aveva parcheggiato sul piazzale di un bar, per bere un caffè in piazza De Amicis a Candelù. Nella manovra per ripartire, l’autocarro ha danneggiato con la parte posteriore del rimorchio il cornicione di un edificio, staccandone letteralmente la grondaia. Il camionista non si è fermato subito dopo il danno, ma ha ripreso la sua strada, come se nulla fosse. E’ stato comunque immediatamente individuato tramite il sistema di videosorveglianza e di “lettura targhe”. Tramite l’assicurazione, l’autotrasportatore ha dovuto così risarcire il danno quantificato in oltre 1.000 euro al fabbricato, che la proprietaria aveva denunciato poco prima alla Polizia Locale di Maserada sul Piave.

Un automobilista con la patente scaduta da oltre due anni alla guida di un’autovettura con la revisione scaduta da diversi mesi è stato individuato grazie al collegamento diretto tra il sistema di videosorveglianza comunale ed il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili che ha consentito agli agenti di Polizia Locale di Maserada sul Piave, impegnati qualche giorno nella consueta attività di polizia stradale, di individuare il veicolo e fermarlo. L’automobilista è stato sanzionato per la patente scaduta con un verbale da 158 a 638 euro e con il contestuale ritiro della patente. Nei confronti dello stesso trasgressore è stata comminata altresì una sanzione da 173,00 a 694,00 euro per la revisione scaduta. Il veicolo è stato sospeso dalla circolazione finché non sarà nuovamente sottoposto alla prescritta revisione presso una ditta meccanica autorizzata dalla Motorizzazione Civile. Tutti questi interventi sono finalizzati alla prevenzione della sicurezza stradale, che il sindaco del Comune di Maserada sul Piave, Lamberto Marini, considera come uno dei servizi prioritari in capo alla Polizia Locale coordinata dal vice commissario Dario Santamaria.