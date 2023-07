Zen minacciato in cella, trasferito nel carcere di Verona dove sono reclusi i parenti della vittima

E' stato minacciato da altri detenuti, che avrebbero promesso di fargli pagare la morte di Manuel. Per questo motivo Massimo Zen è stato trasferito da Padova a Verona. L’ex guardia giurata di Cittadella, condannata a 9 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio volontario, da sabato scorso è stato trasferito nel penitenziario veronese dopo appena una settimana a Padova. A Verona però sono reclusi due cugini di Manuel Major, il giostraio che il 22 aprile 2017è stato ucciso da Zen mentre scappava con alcuni complici dopo aver messo a segno un colpo.

Un detenuto della sezione dov'è recluso Zen sarebbe stato fermato dai parenti di Manuel Major nei corridoi del carcere. I familiari del giostraio gli avrebbero detto che quello che aveva fatto al cugino lo avrebbero fatto a lui e alla sua famiglia. In tanti da settimane si stanno mobilitando per l’ex guardia giurata, provando a far riaprire il processo e far rivedere la sua pena considerata da loro ingiusta. Oltre duemila sono le firme già raccolte online su change.org, ma nelle prossime settimane a mobilitarsi sarà anche il suo stesso Comune, come già confermato dal sindaco di Cittadella, Luca Pierobon.