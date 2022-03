Malore nell'androne del garage, muore il giorno prima del compleanno

Tragedia improvvisa nella mattinata di sabato 5 marzo a Conegliano: Matteo Chini, 44enne residente in Via Lazzarin, è stato trovato senza vita nell'androne del suo garage. Fatale un malore che l'ha colpito subito dopo essere rientrato da una partita a tennis. La tragedia è avvenuta alle 10.30 di mattina.

A dare per prima l'allarme è stata una condomina del 44enne. Il corpo di Matteo Chini era riverso a terra nell'androne del garage, in un luogo difficilmente raggiungibile, fattore che ha impedito di allertare subito i soccorsi. Quando l'ambulanza del Suem 118 è arrivata sul posto per il 44enne non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato. Laureato in Ingegneria meccanica a Trieste, Chini lavorava come ispettore Inail ed era molto conosciuto nella zona del Coneglianese. Grande amico ed ex compagno di corso del sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, questa mattina il 44enne era andato a Villorba per giocare a tennis, sua più grande passione insieme al ciclismo. Rientrato a casa, il malore l'ha colpito appena sceso dall'auto. Sposato con Ilaria, non aveva figli ma suo padre aveva perso la vita, come lui, per problemi cardiaci. Domani, domenica 6 marzo, Matteo avrebbe compiuto 45 anni. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. Una tragedia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che in poche ore ha suscitato un vastissimo cordoglio in tutta la zona di Conegliano.