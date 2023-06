Incidente in Vespa, Matteo muore nella notte a soli 31 anni

Matteo De Luca è mancato all'affetto dei suoi cari nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 giugno in ospedale a Treviso dov'era stato ricoverato dopo il grave incidente di ieri pomeriggio quando la Vespa su cui stava viaggiando si era scontrata con una Renault Clio lungo via Redipuglia a Cison di Valmarino, in località Soller. La notizia ha lasciato nel dolore l'intera comunità di Follina, dove Matteo viveva. Figlio del marito dell'assessore Paola Carniello con deleghe alla Politiche sociali e giovanili; allo Sport e all'associazionismo, Matteo è la 33esima vittima della strada da inizio anno nella sola provincia di Treviso.