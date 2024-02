Mattonelle contro le auto in sosta: fermati due minorenni

Sarebbero due minorenni i presunti autori del danneggiamento di due auto parcheggiate nei pressi del circolo parrocchiale di Mignagola, a Carbonera. I giovanissimi, fermati dai carabinieri di Treviso in queste ore, sarebbero entrati in azione giovedì 8 febbraio in tarda serata.

Dopo aver scavalcato la recinzione del circolo parrocchiale, i due hanno raggiunto un terrazzo dal quale avrebbero lanciato delle mattonelle trovate in un contenitore di rifiuti colpendo e danneggiando i veicoli in sosta. Raggiunti da una pattuglia di Carabinieri, i due sono stati identificati e ora rischiano una denuncia per danneggiamento aggravato e invasione di terreni o edifici.