Malore durante la vacanza in Egitto, chef Maurizio muore a 61 anni

Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in un villaggio turistico di Marsa Alam quando, tornato in spiaggia dopo un bagno in mare, Maurizio Baratto è stato colpito da un malore improvviso che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari a soli 61 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la tragedia si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno su familiari e conoscenti di Baratto, cuoco e titolare di CocosCatering. Mercoledì sera, 23 novembre, la Farnesina ha informato i familiari di quanto era successo. Dalle prime ricostruzioni sembra che Baratto si sia sentito male dopo pranzo, sulla spiaggia del villaggio turistico dov'era già stato in villeggiatura. Proprio in questi giorni si era preso un periodo di vacanza per staccare dal lavoro stressante dietro ai fornelli. Era in ottima salute e nulla sembrava poter far presagire quanto accaduto. Tornato in spiaggia dopo un bagno in mare, il 61enne si è sentito male all'improvviso. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno portato Baratto in ospedale ma per lui non c'era ormai più nulla da fare. Conosciuto e stimato da moltissime persone, aveva portato il suo servizio di catering alla Mostra del cinema di Venezia e al Teatro del Pane di Villorba. Lascia un figlio e quattro fratelli oltre a tantissimi colleghi e amici ancora sotto choc per quanto accaduto. L'anno prossimo Maurizio sarebbe andato in pensione. Il rientro della salma in Italia non avverrà prima di un paio di settimane.