Giallo di Cimadolmo, autopsia per fare luce sulla morte di Maurizio Bassetto

Sarà svolta nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Maurizio Bassetto, noto ristoratore di Cimadolmo trovato senza vita all'alba di sabato 12 agosto in una concimaia nelle vicinanze di Via Cavalieri di Vittorio Veneto. Sul corpo sono state trovate ferite da taglio al torace e all'addome mentre, nelle vicinanze del cadavere, i carabinieri di Conegliano hanno rinvenuto un coltello e un rasoio.

Dopo oltre 24 ore dal ritrovamento della salma, la morte di Maurizio Bassetto resta un mistero tutto da risolvere. Le prove raccolte dagli inquirenti, finora, farebbero propendere per l'ipotesi del gesto estremo ma la tesi della morte violenta per omicidio non è ancora stata scartata. Per questo motivo è stata disposta l'autopsia che potrebbe essere effettuata non prima di mercoledì 16 agosto a causa del lungo ponte Ferragostano. I conoscenti di Bassetto, titolare del ristorante "Da Maurizio" (di recente aperto solo su prenotazione o per cene a tema), non vogliono credere all'ipotesi del suicidio. Chi lo ha incontrato di persona negli ultimi giorni di vita parla di un uomo sereno e tranquillo. Comportamenti che trovano riscontro anche negli ultimi post pubblicati dal ristoratore sul suo profilo Facebook. Proprio quest'ultimi post sono stati molto utili per provare a ricostruire l'esatta data del decesso, avvenuto non prima di martedì scorso, 8 agosto. Dal 9 agosto in avanti familiari e conoscenti non hanno più avuto notizie dell'80enne che ha perso la vita in un arco temporale che va da mercoledì a sabato mattina. Il cadavere è stato trovato da una parente di Bassetto in uno stato di evidente decomposizione. Per recuperare il corpo dall'interno della concimaia i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto lavorare per tutta la mattinata di sabato. Fondamentale dunque sarà l'esito dell'autopsia per chiarire le cause di questa morte ancora avvolta nel mistero. Bassetto è ricordato infatti come un uomo generoso ma dal carattere molto particolare: oltre al litigio risalente al 2015 in cui aveva allontanato dal suo ristorante l'allora Prefetto di Treviso per essere venuta a cena con il cane, Bassetto alcuni anni fa era stato aggredito da alcuni malviventi che gli avevano rubato l'incasso della serata.